أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها الشهري، على تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي عند 2.9% خلال عام 2025، و3.1% في عام 2026، دون تغيير عن توقعاتها السابقة رغم التحديات الجيوسياسية وأسعار الفائدة المرتفعة.وقالت المنظمة: «إن الاقتصاد العالمي قد يُحقق أداءً أفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام، رغم النزاعات التجارية، كما أن استهلاك مصافي النفط الخام سيظل مرتفعاً لمواكبة الارتفاع في السفر الصيفي، مما يُسهم في دعم توقعات الطلب».كما ثبتت المنظمة تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يومياً لكل من عامي 2025 و2026، مدعومة بانتعاش النشاط الصناعي والنقل في الأسواق الناشئة، خصوصاً في آسيا.وتأتي هذه التقديرات في وقت تواصل فيه أوبك وحلفاؤها ضمن تحالف «أوبك+» مراقبة السوق عن كثب لضمان توازن العرض والطلب، وسط تقلبات اقتصادية وتغيرات مستمرة في أنماط الاستهلاك العالمية.كما أعلنت المنظمة أن السعودية امتثلت تماماً لحصص الإنتاج في يونيو، مما رفع إنتاجها بمقدار 173 ألف برميل يومياً إلى نحو 9.3 مليون.وارتفع إجمالي إنتاج «أوبك» من النفط الخام بمقدار 220 ألف برميل يومياً ليصل إلى 27.2 مليون برميل يومياً، بينما ارتفع إجمالي إنتاج أعضاء أوبك+ بمقدار 349 ألف برميل يومياً ليصل إلى 41.56 مليون برميل. وارتفع إنتاج كازاخستان بمقدار 64 ألف برميل يومياً ليصل إلى 1.85 مليون برميل في يونيو، متجاوزاً حصتها البالغة 1.5 مليون برميل.وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء «أوبك+» على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، أي ما يعادل أربع زيادات شهرية، ويتجاوز بكثير توقعات المحللين البالغة 411 ألف برميل يومياً.ورغم المخاوف من فائض في المعروض في السوق خلال الأشهر القادمة، كان رد فعل المتداولين على هذه الأخبار فاتراً إلى حد كبير، إذ تشير المؤشرات الفعلية إلى أن الطلب الموسمي قد يستوعب البراميل الإضافية.ومن المقرر حالياً أن تجتمع «أوبك+» في 3 أغسطس القادم لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر القادم، إذ يتوقع المشاركون في السوق زيادة أصغر في الإنتاج تليها فترة توقف محتملة.