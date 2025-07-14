سجلت عملة البيتكوين، أكبر العملات الرقمية في العالم، إنجازا تاريخيا اليوم (الإثنين) بتجاوزها مستوى 120 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة بتوقعات المستثمرين بتحقيق انتصارات تشريعية طال انتظارها لصناعة العملات الرقمية خلال هذا الأسبوع.

وبلغت البيتكوين ذروتها عند 122,571.19 دولار قبل أن تستقر مرتفعة بنسبة 2.4% عند 121,952.61 دولار.

يأتي هذا الصعود بدعم من عدة عوامل، أبرزها الطلب المؤسسي القوي، توقعات بمزيد من المكاسب، ودعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي وصف نفسه بـ«رئيس العملات الرقمية»، حيث دعا إلى إصلاح القوانين لصالح هذه الصناعة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الأمريكي اليوم سلسلة من القوانين التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي وطني لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب طالما نادى به القطاع.

وأوضح توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة IG، أن البيتكوين تركب موجة من العوامل الداعمة حاليا، مشيرا إلى أن الحركة الصعودية القوية خلال الأيام الستة أو السبعة الماضية تجعل من الصعب التنبؤ بنهايتها، مضيفاً: يبدو أن البيتكوين قادرة على اختبار مستوى 125 ألف دولار بسهولة.

ولم يقتصر الارتفاع على البيتكوين، بل امتد إلى عملات رقمية أخرى، حيث سجلت الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، أعلى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر عند 3,059.60 دولار، بينما ارتفعت عملتا XRP وسولانا بنسبة 3% لكل منهما.

وبحسب بيانات CoinMarketCap، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع العملات الرقمية إلى نحو 3.81 تريليون دولار.

وأشارت غريسي لين، الرئيسة التنفيذية لشركة OKX في سنغافورة، إلى أن البيتكوين تُعتبر الآن أصلا احتياطيا طويل الأجل، ليس فقط من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بل حتى من بعض البنوك المركزية.

وأضافت أن هناك زيادة ملحوظة في مشاركة المستثمرين من آسيا، بما في ذلك مكاتب العائلات ومديرو الثروات، ما يعكس تحولا هيكليا في كيفية إدراك البيتكوين كجزء من النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع ليس مجرد موجة مضاربة.

وأعلنت واشنطن أن الأسبوع الذي يبدأ في 14 يوليو هو أسبوع العملات الرقمية، حيث من المقرر أن يصوت أعضاء الكونغرس على عدة مشاريع قوانين، أبرزها قانون Genius Act الذي يهدف إلى وضع قواعد فيدرالية للعملات المستقرة (Stablecoins)، إضافة إلى قانون Clarity Act وقانون Anti-CBDC Surveillance State Act، وتُعد هذه التشريعات خطوة حاسمة نحو توفير الوضوح التنظيمي الذي طالبت به الصناعة.

وفي هونغ كونغ، شهدت الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المرتبطة بالعملات الرقمية ارتفاعا كبيرا، فقد سجلت صناديق البيتكوين الفورية التي أطلقتها شركات مثل China AMC وHarvest وBosera مستويات قياسية، بينما ارتفعت صناديق الإيثيريوم المُدارة من قبل الشركات نفسها أكثر من 2%.