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ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا، والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية، فيما تلقت الأسعار دعماً من ارتفاع واردات الصين.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً إلى 70.94 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً أو 0.9% إلى 69.04 دولار للبرميل.

وقال المحلل لدى يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو: «إن الأسعار تتلقى دعماً من ارتفاع واردات الصين من النفط الخام والتوقعات المحيطة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن روسيا».

من جهتها، أضافت أربعة مصادر أوروبية بعد اجتماع عُقد أخيراً، أن مبعوثي الاتحاد الأوروبي على وشك الاتفاق على الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا، والتي ستشمل خفض سقف سعر النفط الروسي.

وأشارت بيانات جمركية إلى أن واردات الصين من النفط ارتفعت في يونيو 7.4% على أساس سنوي إلى 12.14 مليون برميل يومياً، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2023.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت 3%، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.2%، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر شحاً مما تبدو عليه المؤشرات الأولية. ويترقب المستثمرون أيضا نتائج محادثات الرسوم الجمركية الأمريكية مع شركاء تجاريين رئيسيين.
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