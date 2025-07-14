حذّر كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المعلنة بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تؤثر بشدة على التجارة وسلاسل التوريد عبر الأطلسي.وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش: «بشأن زيادة الرسوم الجمركية المقررة اعتباراً من الأول من أغسطس القادم، سيكون هناك تأثير هائل على التجارة، وسيكون من شبه المستحيل مواصلة التجارة كما اعتدنا في العلاقات عبر الأطلسي».وأكد شيفتشوفيتش -الذي يقود فريق التفاوض الأوروبي في النزاع التجاري مع واشنطن- أن الرسوم الجمركية الأمريكية تُعيق التجارة.وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أظهر مرونة كبيرة من أجل إيجاد الحلول مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن زيادة الرسوم الجمركية، لما فيه مصلحة لجميع الأطراف.وكان رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيا قد أوضح في وقت سابق أن خطة فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي ستؤثر سلباً على التجارة عبر الأطلسي، مبيناً في تصريحات إلى راديو «براغ الدولي» اليوم، أهمية مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتجنّب زيادة التوترات الاقتصادية.وأشار رئيس الوزراء التشيكي إلى دعم بلاده، إلى جانب الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، للجهود الدبلوماسية الجارية، مؤكداً ضرورة الوحدة الأوروبية، وتبني نهج موحد لحماية المصالح الاقتصادية للتكتل، وضمان معاملة عادلة للشركات الأوروبية.ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس القادم.وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر منصة إكس، عن استياء فرنسا الشديد. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية نسبتها 30% على السلع الأوروبية في الأول من أغسطس القادم.من جهته، دعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس.وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة على قاعدة عرض صلب وصادق النية. وأكد أنه يعود إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية.وقال ماكرون: «فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل إلى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من أغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة».وطرح وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتان إمكان صدور رد متناسب من فرنسا، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأمريكية، إذا لم تتوصل بروكسل إلى اتفاق عادل مع واشنطن.