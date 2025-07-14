أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط هيثم الغيص أن «أوبك» تتوقع طلباً قوياً جداً على النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع بقاء التوازن بين العرض والطلب في مستويات ضيّقة خلال الأشهر التالية.وأضاف «الغيص» على هامش ندوة «أوبك» التي عُقدت أخيراً في فيينا، أن المنظمة تتوقع نمواً في الطلب قدره 1.3 مليون برميل يومياً على أساس سنوي في عام 2025، وذلك بفضل قوة الاقتصاد العالمي، بحسب ما نقلته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.واستطرد «الغيص» في تصريحاته التي نقلتها الوكالة أمس (الإثنين): «في ظل اقتراب مستويات العرض من الطلب، وما يترتب على ذلك من هامش محدود في التوازن السوقي، تُعد هذه الظروف من العوامل الرئيسية التي تدفع مجموعة الدول الثماني إلى إعادة ضخّ النفط إلى السوق».ورغم هذه التوقعات الإيجابية للطلب القصير الأجل، قلّصت «أوبك» الأسبوع الماضي تقديراتها للطلب العالمي على النفط خلال السنوات الأربع القادمة، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، لكنها رفعت توقعاتها للطلب على الأجل الطويل، مدعوماً بزيادة الاستهلاك في الدول النامية.