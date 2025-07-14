سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً اليوم (الإثنين)، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 23 يونيو، مدعومة بزيادة الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.

وبحسب وكالة «رويترز» فإنه بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,359.69 دولار للأوقية، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 3,373.30 دولار.

وأشار المحلل البارز في شركة OANDA كيلفن وونغ إلى أن الطلب على الذهب كملاذ آمن عاد إلى الواجهة بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية العالمية.

وأضاف أن التوقعات قصيرة الأجل تبدو إيجابية للذهب، متوقعاً أن يرتفع السعر إلى مستوى المقاومة التالي عند 3,435 دولاراً إذا تمكن من الإغلاق اليومي فوق مستوى 3,360 دولارا.

وأعلن ترمب السبت الماضي عزمه فرض رسوم بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من أغسطس، بعد فشل المفاوضات مع هذين الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.

ووصف الاتحاد الأوروبي والمكسيك هذه الرسوم بأنها غير عادلة ومدمرة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق إجراءاته الردية على الرسوم الأمريكية حتى أوائل أغسطس، مع التأكيد على مواصلة السعي للتوصل إلى تسوية تفاوضية.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو، المقرر صدورها الثلاثاء، للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير توقعات الأسواق حالياً إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

من جانبه، أفاد صندوق «SPDR Gold Trust» —وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم— بأن حيازاته من المعدن الثمين تراجعت بنسبة 0.12% إلى 947.64 طن الجمعة، مقارنة بـ948.80 طن الخميس.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن المتعاملين المضاربين في أسواق الذهب خفّضوا صافي مراكزهم الشرائية بمقدار 1855 عقداً خلال الأسبوع المنتهي في 8 يوليو، ليبلغ إجمالي العقود 134,842 عقداً.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4%، لتسجل 38.49 دولار للأونصة. فيما تراجع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1384 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.7% إلى 1194.40 دولار.