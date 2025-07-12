تراجعت أسعار القمح الأوروبي قليلاً عند الإغلاق في بورصة يورونكست في آخر جلسة لها، لتنزل عن أعلى مستوياتها في أسبوعين، وذلك عقب صدور تقرير حكومي في أمريكا حول المحاصيل، الذي شجّع على استقرار الأسعار رغم تأخيرات في التصدير من روسيا كانت قد دعمت الأسواق في الجلسة السابقة.وجاء تقرير وزارة الزراعة الأمريكية حول المحاصيل متماشياً إلى حد كبير مع التوقعات، وهو ما هدّأ من وتيرة الصعود الذي شهدته الأسعار أخيراً.وأغلقت عقود القمح الأوروبية تسليم سبتمبر القادم منخفضة بنسبة 0.1% إلى 201 يورو للطن، بعد أن كانت قد صعدت في وقت سابق من الجلسة إلى 202.75 يورو، وهو أعلى مستوى لها منذ 24 يونيو الماضي، متجاوزة ذروة الأسبوعين التي سُجلت أمس حين ارتفع العقد بأكثر من 2%.وتراجعت كذلك أسعار القمح في بورصة شيكاغو، عقب صدور تقرير العرض والطلب الشهري من وزارة الزراعة الأمريكية، الذي أشار إلى أن محصول القمح في الولايات المتحدة سيكون أعلى قليلاً من المتوقع.وكانت الأسواق قد شهدت دعماً بفعل العقبات التي تواجه صادرات القمح من روسيا، إلى جانب تقارير عن تحديات مشابهة في دول أخرى مطلة على البحر الأسود، مما زاد من التوقعات بأن يتجه المشترون إلى السوق الفرنسية لتغطية الاحتياجات التصديرية.وقال متعامل ألماني: «في حال حدوث نقص فعلي في تغطية الاحتياجات، من المرجّح البحث عن بدائل في أسواق أخرى، وفرنسا حالياً لديها كميات متاحة، خصوصاً مع بداية موسم حصاد جيدة».