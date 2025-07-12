ازداد عجز الموازنة العامة الأمريكية بين شهر أكتوبر 2024 ويونيو 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية، بحسب وثائق أصدرتها وزارة الخزانة، أخيراً.وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الأمريكية، ارتفع العجز بمقدار 64 مليار دولار، ليصل إلى 1.400 تريليون دولار، مقارنةً بما يزيد قليلاً على 1.300 تريليون دولار قبل عام، أي بزيادة قدرها 6%، وفقا لبيانات وزارة الخزانة.ويعود هذا العجز المتزايد جزئياً إلى ارتفاع الإنفاق، لا سيما على برنامجي الرعاية الصحية للأمريكيين المتقاعدين وذوي الدخل المنخفض. ومن العوامل الأخرى ارتفاع تكلفة الدين الأمريكي، إذ تدفع الحكومة أكثر من 920 مليار دولار فوائدَ، وهو رقم قياسي.أما من ناحية الإيرادات، فارتفعت عائدات الجمارك من 61 مليار دولار قبل عام إلى 113 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية.ويُفسَّر هذا الارتفاع بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع التي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، التي زاد معدلها المتوسط من 2.5% في نهاية العام 2024 إلى 17.6% في 1 يوليو 2025، وفقا لبيانات صادرة عن جامعة ييل.وتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي أن تدر الرسوم الجمركية 300 مليار دولار إضافية بحلول نهاية العام الحالي.