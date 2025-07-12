ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية في آخر جلسة لها، مع تقييم المستثمرين لتوقعات أضعف للسوق للعام الحالي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية، مع التركيز أيضاً على الرسوم الجمركية الأمريكية واحتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 2.5% إلى 70.36 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.8% إلى 68.45 دولار للبرميل.وصعد خام برنت بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 2.2%.وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة: «إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الـ11 على التوالي».وأضاف محللو «كومرتس بنك» في مذكرة: «ستزيد أوبك+ ضخ النفط بسرعة وبشكل كبير، إلا أنه قد يحدث فائض كبير في المعروض. ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط مدعومة على المدى القصير».وفي مؤشر على أن الأسعار تحظى بدعم على المدى القصير، أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن موسكو ستعوض الإنتاج الزائد عن حصتها في «أوبك+» هذا العام في شهري أغسطس وسبتمبر القادمين.وكانت العقود الآجلة للخامين برنت والأمريكي قد فقدتا أكثر من 2%، أخيراً، وسط قلق المستثمرين من تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.يذكر أن وكالة الطاقة الدولية أوضحت أخيراً، أن الإمدادات في سوق النفط العالمية ربما تكون أقل مما تبدو عليه، وذلك مع زيادة المصافي وتيرة نشاط التكرير لتلبية الطلب على السفر والكهرباء في فصل الصيف، وجرى تداول عقود برنت تسليم سبتمبر القادم بعلاوة 1.20 دولار عن العقود الآجلة لشهر أكتوبر القادم.