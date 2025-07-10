ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتراجع طفيف في سعر صرف الدولار وعوائد السندات، بينما يراقب المستثمرون تطورات المفاوضات التجارية، في ظل توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نطاق الرسوم الجمركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، ليصل إلى (3322.46) دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% مسجلةً (3331) دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، لتصل إلى (36.41) دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3% مسجلاً 1343.22 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.1% إلى (1106.25) دولار.