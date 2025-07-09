أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن معدل الفائدة في أمريكا أعلى من الوضع الطبيعي بـ 3 نقاط مئوية، وجدد انتقاداته لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وقال ترمب: «نريد أي شخص لرئاسة «الفيدرالي» غير جيروم باول».وفي 18 يونيو الماضي وافق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء تكاليف الاقتراض ثابتة في نطاق يراوح بين 4.25% و4.5%.ويطالب الرئيس الأمريكي بخفض الفائدة ويرى أن «الفيدرالي» متأخر في هذا الإجراء، وأن استمرار أسعار الفائدة مرتفعة يكلف ميزانية الولايات المتحدة مليارات الدولارات.بينما يرى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قرار بشأن خفض الفائدة، نظراً لأن تأثير زيادة الرسوم الجمركية لم يظهر بعد.وأشار باول إلى أنه كان سيقوم على الأرجح بخفض أسعار الفائدة هذا العام لولا رسوم ترمب الجمركية، موضحاً أن الأمر يستغرق بعض الوقت، والخيار الحكيم هو الانتظار لمعرفة المزيد حول آثار الرسوم.وقال باول أثناء جلسة نقاشية مع مسؤولي بعض البنوك المركزية في اجتماعهم بالبرتغال مطلع يوليو الحالي: «في الواقع، توقفنا عن خفض الفائدة عندما رأينا حجم الرسوم الجمركية وتأثيرها، وبالفعل ارتفعت جميع توقعات التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير نتيجة لهذه الرسوم، لكننا لم نبالغ في رد الفعل، ولم نتخذ أي إجراء».وأضاف: «نحن فقط نأخذ بعض الوقت، وطالما أن الاقتصاد الأمريكي في وضع قوي، فنعتقد أن الخيار الحكيم هو الانتظار لمعرفة المزيد ورؤية ما قد تكون عليه هذه الآثار، وحتى الآن لم تظهر فعلياً، ولذلك في الوقت الحالي نحن ننتظر».