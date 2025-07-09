في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، عاد الذهب ليؤكد مكانته كملاذ آمن للبنوك المركزية حول العالم. ففي مايو الماضي، أضافت البنوك المركزية نحو 20 طناً من الذهب إلى احتياطاتها، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بأبريل، وإن كانت الوتيرة لا تزال دون المتوسط السنوي البالغ 27 طناً، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي، اطلعت عليه «العربية Business».اللافت أن بولندا لا تزال أكبر مشترٍ للذهب في 2025 حتى الآن، بإجمالي 67 طناً منذ بداية العام. كما سجلت الصين والتشيك مشتريات بطنين لكل منهما، بينما أضافت كل من قيرغيزستان وكمبوديا والفلبين وغانا طناً واحداً.في المقابل، قادت سنغافورة المبيعات بـ5 أطنان، تلتها أوزبكستان وألمانيا بطن واحد لكل منهما. وتبقى أوزبكستان أكبر بائع للذهب هذا العام بإجمالي 27 طناً.وكشفت نتائج استطلاع احتياطيات الذهب للبنوك المركزية لـ2025 عن توجه متزايد نحو الذهب كأصل إستراتيجي. فقد أشار 43% من المشاركين إلى نيتهم زيادة احتياطياتهم من الذهب خلال الـ12 شهراً القادمة – وهي أعلى نسبة مسجلة على الإطلاق – بينما توقع 95% استمرار ارتفاع الاحتياطيات الرسمية عالمياً.ولا يقتصر هذا التوجه على الأسواق الناشئة، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، مع تزايد التوجه نحو تنويع المحافظ وتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي. إذ يتوقع 73% من البنوك المركزية انخفاض حصة الدولار في احتياطاتها خلال السنوات الخمس القادمة، مقابل ارتفاع متوقع في حصة الذهب.وتشير البيانات إلى تحول هيكلي في طريقة إدارة الذهب، إذ بات 44% من البنوك المركزية تدير احتياطيات الذهب بشكل منفصل – ارتفاعاً من 37% في 2024 – ما يعكس اهتماماً متزايداً بإدارة هذا الأصل الحيوي بمرونة وإستراتيجية.