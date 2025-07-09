أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزماً بإجراء مفاوضات بنّاءة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية؛ بهدف تحقيق تجارة سلسة ومفيدة للطرفين.وقالت فون دير لان: «إن الاتحاد الأوروبي سيبقى ملتزماً بإجراء مفاوضات بنّاءة مع واشنطن، وفي الوقت نفسه، تواصل أوروبا التركيز على تنويع شراكاتها التجارية، والتواصل مع دول تُمثل 87 بالمئة من التجارة العالمية، وتشاركنا التزامنا بتبادل حر ومفتوح للسلع والخدمات والأفكار»​​​. ورحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة حتى مطلع أغسطس، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي.ويتفاوض الاتحاد الأوروبي مع إدارة الرئيس ترمب على أمل الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية، والتي تشمل ضرائب تصل إلى نسبة 25 % على السيارات الأوروبية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق أنّه لن يمدّد الموعد النهائي المحدّد في الأول من أغسطس القادم لبدء فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على عشرات الدول، غداة إظهاره ما بدا أنّها مؤشرات على مرونة بشأن هذا التاريخ.وقال ترمب: «إنّ الولايات المتحدة ستبدأ في تحصيل رسوم جمركية على واردات من دول مختلفة في الأول من أغسطس القادم».وأوضح ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيل»، أنّه «لم يطرأ أي تغيير على هذا التاريخ، ولن يطرأ أي تغيير».وكان ترمب قد صرّح في وقت متأخر أمس، أن الموعد الجديد لتطبيق الرسوم الجمركية، المحدد في الأول من أغسطس، «ليس نهائياً بنسبة 100%»، مضيفاً: «إذا تواصلوا معنا وأبدوا مواقف مختلفة، فسنكون منفتحين على ذلك»، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».وجاءت تصريحاته بعد أن أرسل رسائل إلى عدد من الدول يعلن فيها فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها.