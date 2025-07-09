أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم، خطابات لـ6 دول بتعريفات جمركية تتراوح بين 25 و30% ويبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 أغسطس 2025.وبحسب ما نشره موقع «العربية.نت»، وفقاً لمصادر إخبارية، فإن ترمب أخطر كلاً من الجزائر وليبيا والعراق، بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 30% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، بينما وجه رسائل بتعريفات نسبتها 25% لكل من بروناي، ومولدوفا، والفلبين.وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخيراً، إبلاغ شركائه التجاريين، من كبار الموردين مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى الدول الصغيرة، بأن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة ستبدأ في أول أغسطس القادم.وكان ترمب، قد أكد في وقت سابق أنّه لن يمدّد الموعد النهائي المحدّد في الأول من أغسطس القادم لبدء فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على عشرات الدول، غداة إظهاره ما بدا أنّها مؤشرات على مرونة بشأن هذا التاريخ.وقال ترمب: «إنّ الولايات المتحدة ستبدأ في تحصيل رسوم جمركية على واردات من دول مختلفة في الأول من أغسطس القادم».وأوضح ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيل»، أنّه «لم يطرأ أي تغيير على هذا التاريخ، ولن يطرأ أي تغيير».وكان ترمب قد صرّح في وقت متأخر أمس، أن الموعد الجديد لتطبيق الرسوم الجمركية، المحدد في الأول من أغسطس، «ليس نهائياً بنسبة 100%»، مضيفًا: «إذا تواصلوا معنا وأبدوا مواقف مختلفة، فسنكون منفتحين على ذلك»، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».وجاءت تصريحاته بعد أن أرسل رسائل إلى عدد من الدول يعلن فيها فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها.