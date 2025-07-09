سجلت عقود النحاس الآجلة في نيويورك قفزة تاريخية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه فرض تعرفة جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، وذلك في خطوة من المتوقع أن تُحدث اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العالمية، وتؤثر على مختلف الصناعات المعتمدة على المعدن الأحمر.وصعدت العقود في بورصة «كوميكس» بنسبة وصلت إلى 17% في يوم واحد، في أعلى ارتفاع يومي مسجَّل، قبل أن تعاود التراجع بأكثر من (4%) خلال التعاملات المبكرة.وتداول النحاس في نيويورك بسعر 5.5085 دولارات للرطل في شنغهاي، وهو ما يعادل علاوة سعرية تبلغ 24% مقارنةً بالعقود المماثلة في بورصة لندن للمعادن، التي تراجعت بنسبة 1.7% إلى 9.627 دولارات للطن.وكانت أسعار النحاس قدارتفعت، في الولايات المتحدة بوتيرة حادة عند تسوية تعاملات أمس، ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بعد إعلان الرئيس «دونالد ترمب» عن عزمه فرض رسوم جمركية باهظة على واردات المعدن الأحمر.وصعدت العقود الآجلة للنحاس تسليم شهر سبتمبر القادم في البورصة الأمريكية بنسبة 13.1% إلى 5.6855 دولار للرطل في الختام، وتعد هذه أعلى تسوية على الإطلاق منذ بدء رصد البيانات في يناير من عام 1968 وفقاً لموقع «ماركت ووتش».ويأتي ذلك بعدما ذكر ترمب في اجتماع لمجلس الوزراء انعقد أمس، أنه يعتزم فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، لكنه لم يُحدد موعداً بعينه.