كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الاستقالة، قائلا: «ينبغي أن يستقيل رئيس الاحتياطي الاتحادي على الفور».وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي: «إن لديه خيارين أو ثلاثة من أفضل الخيارات ليحلوا محل جيروم باول، واتهمه بالفشل في أداء واجبه، مشدداً على أن سعر الفائدة يجب أن يكون 1% أو أقل».وانتقد ترمب بشدة موقف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، داعياً إلى تخفيضات، قائلاً: «إن البنك المركزي يُبقي تكاليف الاقتراض للحكومة الأمريكية مرتفعة».يذكر أن ترمب قد رشح باول لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى. ورشحه الرئيس السابق جو بايدن لتولي المنصب لفترة ثانية.ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في مايو 2026.وكان ترمب قد أدلى بتصريحات سابقة للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية خلال عودته إلى واشنطن من فلوريد، بعد رفض «باول» التعليق على مسألة خلافته في رئاسة الفيدرالي.وخلال الحلقة النقاشية لمنتدى البنك المركزي الأوروبي، أخيراً، سُئل «باول» عن انتقادات ترمب له، ليرد: «أنا أركز جداً على أداء عملي». ولقي تصفيقاً حاراً من الحضور.ورداً على سؤال آخر، حول ما إذا كان سيبقى عضواً بمجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي عند انتهاء رئاسته في مايو القادم، قال «باول»: «ليس لدي أي شيء لأقوله لكم اليوم».