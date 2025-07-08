أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنّه لن يمدّد الموعد النهائي المحدّد في الأول من أغسطس القادم لبدء فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على عشرات الدول، غداة إظهاره ما بدا أنّها مؤشرات على مرونة بشأن هذا التاريخ.وقال ترمب: «إنّ الولايات المتحدة ستبدأ في تحصيل رسوم جمركية على واردات من دول مختلفة في الأول من أغسطس القادم».وأوضح ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيل»، أنّه «لم يطرأ أي تغيير على هذا التاريخ، ولن يطرأ أي تغيير».وكان ترمب قد صرّح في وقت متأخر أمس، أن الموعد الجديد لتطبيق الرسوم الجمركية، المحدد في الأول من أغسطس، «ليس نهائياً بنسبة 100%»، مضيفًا: «إذا تواصلوا معنا وأبدوا مواقف مختلفة، فسنكون منفتحين على ذلك»، وفقا لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».وجاءت تصريحاته بعد أن أرسل رسائل إلى عدد من الدول يعلن فيها فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها.وأعلن ترمب، في رسائل أرسلها إلى اليابان وكوريا الجنوبية – وهما من أكبر شركاء التجارة للولايات المتحدة – عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات منهما اعتباراً من 1 أغسطس.وذكر أن جنوب أفريقيا ستُفرض عليها رسوم بنسبة 30%، كما كشف عن فرض رسوم كبيرة على واردات من 11 دولة أخرى. وتُعد هذه الرسوم مشابهة إلى حد كبير لتلك التي أعلنها خلال «يوم التحرير التجاري» في 2 أبريل الماضي، التي تسببت حينها في اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business».