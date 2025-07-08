حاول المستثمرون في بورصة «وول ستريت» التعافي من موجة بيع حادة، بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحريك موعد فرض الرسوم الجمركية، مشيراً في الوقت نفسه إلى إمكانية التفاوض حول هذا التوقيت مع الدول المستعدة للدخول في محادثات.وتداول مؤشر S&P 500 بالقرب من مستوى الإغلاق السابق، فيما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%. أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد تراجع بنحو 61 نقطة، أو ما يعادل 0.1%.وكان ترمب قد صرّح في وقت متأخر أمس، أن الموعد الجديد لتطبيق الرسوم الجمركية، المحدد في الأول من أغسطس، ليس نهائياً بنسبة 100%. وأضاف: «إذا تواصلوا معنا وأبدوا مواقف مختلفة، فسنكون منفتحين على ذلك»، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».وجاءت تصريحاته بعد أن أرسل رسائل إلى عدد من الدول يعلن فيها فرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها.وقال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات آدم باركر: «إذا تعمقت في التفاصيل، لا أظن أن أحداً يفهم فعلياً الفرق بين ما تم الإعلان عنه اليوم وما كان موجوداً مسبقاً، وإن كان سيُطبق فعلاً، أو حتى ما هي الشركات التي سيتأثر بها القرار».وأضاف: «أعتقد أن ما حصل هو مجرد عمليات بيع خفيفة بعد تسجيل الأسواق لمستويات مرتفعة، وإعادة تموضع قبل موسم أرباح يوليو الجاري، ولا أرى في ذلك مؤشراً على بداية مرحلة جديدة».يذكر أن أسهم إنفيديا ارتفعت بنسبة 0.6% اليوم، مع اقتراب الشركة من تحقيق قيمة سوقية تبلغ 4 تريليونات دولار، كما صعدت أسهم تسلا بنسبة 2% بعد أن كانت قد هبطت بنسبة 6.1%.