كشفت بيانات رابطة الأعمال البافارية، ارتفاع أسعار المعادن الأرضية النادرة بشكل ملحوظ خلال شهر مايو الماضي، مدفوعة بتشديد القيود التصديرية من جانب الصين، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأظهرت البيانات، أن أسعار المعادن الأرضية النادرة عالميًا والمقومة بالدولار ارتفعت في المتوسط بنسبة 8% في شهر مايو مقارنة بالشهر السابق.وبحسب البيانات، جاء معدن «تربيوم» في صدارة الارتفاعات بنسبة 18.9%، تلاه «جادولينيوم» بنسبة 16.9%، ثم «ساماريوم» بـ5.6%، بينما تراجع «سيريوم» بنسبة 0.6%.وتشير البيانات إلى أن الأسعار لا تزال دون ذروتها المسجلة مطلع عام 2022 خلال أزمة سلاسل الإمداد المرتبطة بجائحة كورونا.وأوضح المدير العام لرابطة الأعمال البافارية بيرترام بروسارد، في بيان أن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مسؤول بشكل أساسي عن ارتفاع الأسعار.