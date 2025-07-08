استقرت أسعار النفط بينما يُقيّم المستثمرون تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، وقرار تحالف «أوبك+» بإعادة ضخ جزء أكبر من طاقته الإنتاجية التي كان قد أوقفها سابقاً.ويُتداول خام برنت قرب 69 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 68 دولاراً.من ناحية أخرى، تظهر مؤشرات على نقص الإمدادات في سوق الديزل، إذ يواجه المتعاملون ضغوطاً وسط أزمة نقص في الإمدادات خلال الصيف. وبلغت المخزونات الأمريكية من الوقود أدنى مستوياتها الموسمية منذ عام 1996، وتشير العقود المستقبلية القياسية في أوروبا إلى سوق تعاني من شح في المعروض مقارنة بالطلب أكثر مما كانت عليه خلال ذروة الصراع الأخير بين إسرائيل وإيران.وبلغ سعر عقود خام برنت تسليم سبتمبر القادم 69.36 دولار للبرميل بانخفاض 0.3%، بعد أن أغلقت مرتفعة 1.9% أمس.وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 0.4% إلى 67.64 دولار للبرميل.وكانت أسعار النفط قد أغلقت على ارتفاع أمس، بعد أن انخفضت في بداية الجلسة، وذلك عقب قرار تحالف «أوبك+» بزيادة الإنتاج في أغسطس بأكثر من المتوقع.وأشار تحالف «أوبك+» إلى زيادة الطلب خلال فصل الصيف كأحد أسباب تفاؤله بقدرة السوق على استيعاب الكميات الإضافية من الإنتاج النفطي، كما رفعت السعودية سعر خامها الرئيسي الموجه إلى آسيا.