تجاهلت الأسواق العالمية تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية مرتفعة «متبادلة» على عدد من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك رغم منحه الدول مهلة جديدة مدتها ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاقيات تجارية معها.وأعلن ترمب، في رسائل أرسلها إلى اليابان وكوريا الجنوبية- وهما من أكبر شركاء التجارة للولايات المتحدة- فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات منهما اعتباراً من 1 أغسطس القادم.وأوضح أن جنوب أفريقيا ستُفرض عليها رسوم بنسبة 30%، كما كشف فرض رسوم كبيرة على واردات من 11 دولة أخرى. وتُعد هذه الرسوم مشابهة إلى حد كبير لتلك التي أعلنها «يوم التحرير التجاري» في 2 أبريل، التي تسببت حينها في اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business».وكان قد تم تعليق تطبيق هذه الرسوم المتبادلة التي طالت عشرات الدول حتى 9 يوليو الجاري، ما أدى إلى استقرار الأسواق مؤقتاً. إلا أن البيت الأبيض لم يبرم سوى ثلاث اتفاقيات تجارية منذ ذلك الحين مع المملكة المتحدة والصين وفيتنام.وفي وقت لاحق من أمس، أشار ترمب إلى إمكانية التوصل إلى المزيد من الاتفاقات، معتبراً أن الرسائل التي أرسلها تُشكل «عروضاً نهائية تقريباً». وأضاف: «يمكن القول إنها نهائية، لكن إذا تواصلت معنا دولة بعرض مختلف وكنت مقتنعاً به، فسنمضي قدماً، أعتبرها حاسمة، ولكن ليس بنسبة 100%، إذا أرادوا التفاوض بطريقة مختلفة، سنبقى منفتحين لذلك».