كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم أنه سيفرض رسوماً جمركية نسبتها 25% على واردات بلاده من اليابان وكوريا الجنوبية في أولى رسائله إلى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قبيل انقضاء المهلة التي حددها للتوصل إلى اتفاق.في رسالتين شبه متطابقتين إلى قادة اليابان وكوريا الجنوبية، قال ترمب: «إن التعرفات ستطبق اعتباراً من الأول من أغسطس القادم؛ لأن علاقاتهما التجارية مع واشنطن كانت للأسف بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل».وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال: «من المقرر أن نعلن عن عدة صفقات تجارية خلال الـ48 ساعة القادمة»، وسيلتقي نظيره الصيني خلال الأسابيع القادمة.وقال سكوت بيسنت الأحد: «إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى عدة اتفاقيات تجارية، وذلك قبل حلول الموعد النهائي في 9 يوليو، الذي من المقرر أن تبدأ فيه رسوم جمركية أعلى على بعض الشركاء التجاريين».وأوضح وزير الخزانة الأمريكي، في مقابلة مع شبكة CNN، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستقوم أيضاً بإرسال رسائل إلى نحو 100 دولة صغيرة لا تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية كبيرة، لإبلاغها بأنها ستخضع لمعدلات التعريفة الجمركية المرتفعة التي تم فرضها في 2 أبريل، ثم تم تعليقها حتى 9 يوليو الجاري.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد توعد مجموعة «بريكس» بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى سياساتها.وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «أية دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس المعادية لأمريكا سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10%. ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة».وأكد ترمب في منشور آخر أنه سيبدأ بإرسال أول دفعة من الرسائل إلى دول عدة في أنحاء العالم لحضها إما للتوصل إلى اتفاق تجاري أو مواجهة فرض رسوم باهظة على سلعها.