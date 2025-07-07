تجاهلت أسعار النفط، المخاوف من تأثير محتمل للرسوم الجمركية الأمريكية، وعوضت خسائرها السابقة في الجلسة وتحولت للارتفاع بدعم من الشح الفعلي للإمدادات.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 67.22 دولار للبرميل خلال الجلسة، لكنها تحولت للارتفاع، وزادت بمقدار 40 سنتا أو 0.6% إلى 68.70 دولار للبرميل.وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 67.04 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 65.40 دولار للبرميل.وقال المحلل في يو.بي.إس، جيوفاني ستاونوفو: «في الوقت الراهن لا تزال الإمدادات شحيحة في سوق النفط، بما يشير إلى قدرتها على استيعاب البراميل الإضافية».وقال محللو آر.بي.سي كابيتال بقيادة هيليما كروفت في مذكرة: «إن القرار سيعيد ما يقرب من 80% من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً من 8 منتجين في أوبك إلى السوق». لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططاً له حتى الآن.ويتوقع محللو غولدمان أن تعلن «أوبك+» زيادةً نهائيةً قدرها 550 ألف برميل يوميّاً لشهر سبتمبر القادم، في الاجتماع القادم في الـ3 من أغسطس القادم.وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، قد وافقت السبت الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميّاً في أغسطس القادم، بما يتخطى زيادة بمقدار 411 ألف برميل يوميّاً تم إقرارها في الأشهر الثلاثة السابقة.