أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع أكثر من 60% في عام 2024، ليصل إلى 3.8 مليار دولار.وقال أليخانوف خلال منتدى الأعمال «الحوار الصناعي: روسيا - السعودية» ضمن فعاليات معرض «إينوبروم 2025»: «بحسب نتائج العام الماضي، ارتفع حجم التبادل التجاري أكثر من 60%، متجاوزاً 3.8 مليار دولار. وفي الربع الأول من هذا العام ازدادت وتيرة النمو بشكل أكبر، لقد حققنا زيادة في حجم التبادل التجاري بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».وأضاف: «لمواصلة هذه الديناميكية يتعين على البلدين إيجاد نقاط نمو جديدة لتعزيز التعاون التكنولوجي من خلال الجهود المشتركة. ومن بين المجالات التي تعمل فيها روسيا والمملكة العربية السعودية والتي يمكنهما تطويرها معاً»، مشيراً إلى صناعات بناء السفن، والمعادن، والأدوية، وغيرها.ونوه الوزير إلى أن لدى الطرفين «مشروعاً وطنياً منفصلاً يتعلق بتصنيع الأدوات الآلية، وأتمتة عمليات الإنتاج، واستخدام الروبوتات. وبشكل عام، نولي اهتماماً كبيراً للتحول الرقمي للصناعة، وإدخال مبادئ الإنتاج المرن والآلي، وفي جميع هذه المجالات لدينا كفاءات جيدة وتطويرات، ومشاريع محددة يمكن تنفيذها بشكل مشترك».وحول صناعة معدات النفط والغاز، ذكر أليخانوف أنه تم إنشاء معهد مبادرات تكنولوجيا النفط والغاز قبل عدة سنوات، الذي يعمل الآن بتعاون وثيق مع شركات النفط الأجنبية، وأضاف: «نود دعوة شركائنا السعوديين للانضمام أيضاً إلى هذا العمل على تطوير وتطبيق معايير مستقلة عن معهد البترول الأمريكي في هذه الصناعة».وذكر الوزير أن البلدين يتمتعان أيضاً بإمكانيات كبيرة للتعاون في صناعة التعدين. على سبيل المثال، يمكن لروسيا أن تزود شركاءها من المملكة العربية السعودية بمعدات التعدين وتخصيب الخام.يذكر أن معرض «إنوبروم-2025» يقام في يكاترينبورغ من 7 إلى 10 يوليو الجاري، تحت شعار «الريادة التكنولوجية: الاختراق الصناعي». والسعودية هي الدولة الشريكة للمعرض، ويتيح المعرض لممثلي الشركات الروسية عقد اجتماعات مع ممثلي التجارة الروسية في 37 دولة أجنبية في مركز تبادل المعلومات.