أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة لقادة مجموعة بريكس، اليوم، أن النموذج الليبرالي للعولمة عفا عليه الزمن، وأن المستقبل سيكون للأسواق الناشئة سريعة النمو، التي ينبغي أن تعمل على زيادة استخدام عملاتها الوطنية في التجارة.وقال بوتين إلى القمة المنعقدة في ريو دي جانيرو عبر رابط فيديو: «كل شيء يشير إلى أن النموذج الليبرالي للعولمة عفا عليه الزمن، مركز النشاط التجاري يتحول نحو الأسواق الناشئة».ودعا بوتين دول «بريكس» إلى تكثيف التعاون في مجالات من بينها الموارد الطبيعية والخدمات اللوجستية والتجارة والتمويل.وتمثل بريكس الآن 45% من سكان العالم، وكان لبنك غولدمان ساكس السبق في طرح فكرة تأسيس هذه المجموعة قبل عقدين، عندما تحدث في تقرير له عن النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين وغيرها من الأسواق الناشئة الرئيسية.ووفقا لصندوق النقد الدولي، يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأعضاء بريكس الخمسة الأساسيين (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) 28 تريليون دولار، بينما يزيد ناتج دول مجموعة السبع على 51 تريليون دولار.وتضم «بريكس» أيضا مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات، لكن التكتل يكتسب معظم نفوذه من الصين، التي يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي ناتج كل دول المجموعة مجتمعة بنسبة تزيد على 60%.