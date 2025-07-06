كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم، أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى عدة اتفاقيات تجارية، قبل حلول الموعد النهائي في 9 يوليو الجاري، الذي من المقرر أن تبدأ فيه رسوم جمركية أعلى على بعض الشركاء التجاريين.وأوضح بيسنت، في مقابلة مع شبكة CNN، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستقوم أيضا بإرسال رسائل إلى نحو 100 دولة صغيرة لا تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية كبيرة، لإبلاغها بأنها ستخضع لمعدلات التعرفة الجمركية المرتفعة التي تم فرضها في 2 أبريل الماضي، ثم تم تعليقها حتى 9 يوليو الجاري.وأضاف بيسنت: «الرئيس ترمب سيرسل رسائل إلى بعض شركائنا التجاريين، يخبرهم فيها أنه إذا لم يتم إحراز تقدم، فسيتم في الأول من أغسطس إعادة تطبيق الرسوم الجمركية التي كانت سارية في 2 أبريل، لذا أعتقد أننا سنشهد الكثير من الاتفاقات خلال فترة قصيرة جدا».ولفت وزير الخزانة الأمريكي إلى أن الرسوم الجمركية ستطبق في 1 أغسطس القادم.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في وقت سابق أنه وقّع خطابات إلى 12 دولة تحدد معدلات الرسوم الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، على أن تُرسل على أساس «إما القبول أو الرفض» يوم الاثنين. ورفض ترمب تحديد الدول المعنية، قائلا إن ذلك سيُعلن عنه يوم الاثنين.وكان ترمب قد أعلن في أبريل الماضي رسوما أساسية بنسبة 10% وأخرى إضافية على معظم الدول، يصل بعضها إلى 50%، في حرب تجارية عالمية قلبت السوق المالية رأسا على عقب، ودَفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها.