يسارع كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع لإبرام صفقات تجارية، أو ممارسة الضغط من أجل الحصول على وقت إضافي، حيث أعلن الرئيس دونالد ترمب أنه سيُخطر نحو 12 دولة غداً بمستوى التعريفات الجمركية الجديد على صادراتها إلى الولايات المتحدة.وصرح ترمب للصحفيين خلال عطلة الرابع من يوليو الجاري: «وقعتُ بعض الخطابات، وستُرسل يوم الاثنين، ربما 12 رسالة»، لافتاً إلى أن الرسائل تتضمن مبالغ مالية مختلفة، ومعدلات رسوم جمركية وبيانات مختلفة، نوعاً ما. وعندما طُلب منه تحديد الدول، قال: «سأُعلن عن ذلك يوم الإثنين».وتشير تصريحات ترمب الأحدث إلى أن المحادثات لا تزال متقلبة، وأن الصفقات بعيدة المنال، قبل 3 أيام من الموعد النهائي الذي أعلنته الإدارة الأمريكية في 9 يوليو الجاري.وكان من المفترض في الأصل أن تُرسل الخطابات في 4 يوليو الجاري، على أن يكون تاريخ فرض الرسوم الجمركية في 1 أغسطس القادم، بناءً على تصريحات ترمب السابقة، لكن المسؤولين الأمريكيين كانوا منشغلين بالمفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والهند وفيتنام.وبعد إعلان ترمب عن اتفاق مع فيتنام الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الفيتنامية إن المفاوضين ما زالوا ينسقون مع نظرائهم الأمريكيين لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل.وبينما كان من المتوقع أيضاً التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الهند، أشار مسؤولون في نيودلهي إلى موقف أكثر صرامة في الأيام الأخيرة، مهددين بفرض رسوم على بعض السلع الأمريكية رداً على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها واشنطن على السيارات ومكوناتها.وأعربت كوريا الجنوبية عن قلقها بشأن الرسوم الجمركية على السيارات، حيث ناقشت مع المسؤولين الأمريكيين تمديد الموعد النهائي في محاولة أخيرة لتجنب فرض رسوم أعلى.