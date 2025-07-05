اتفق قادة 7 دول من منظمة التعاون الاقتصادي خلال قمة عُقدت أمس في أذربيجان على تحرير التجارة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة الخضراء، وذلك بهدف زيادة التكامل الاقتصادي في المنطقة.وأعلنت المنظمة أن القادة المشاركين في اجتماعها اتفقوا أيضاً على تحسين ربط شبكات النقل، وإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالنزاعات، في إطار استراتيجية تنمية طويلة الأجل تمتد حتى عام 2035.وانعقدت القمة تحت شعار «رؤية جديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي من أجل مستقبل مستدام ومقاوم للتغير المناخي»، وحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيراه الأذربيجاني إلهام علييف، والإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب رؤساء أوزباكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.وتعتمد خارطة الطريق على إستراتيجية التعاون الاقتصادي لعام 2025، وهي إستراتيجية سابقة تُركز على التكامل والتجارة والنقل في المنطقة.وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية حكمت حاجييف: «إن نطاق إستراتيجية التعاون الاقتصادي لعام 2035 بات يشمل التعاون في مجال الطاقة الخضراء، والتحول إلى النظام الرقمي، والإدماج الاجتماعي».وانعقد الاجتماع في خانكندي، عاصمة إقليم ناغورنو قرة باغ، الذي كان يقع في السإستراتيجية تنمية ابق تحت سيطرة انفصاليين قبل أن تستعيده أذربيجان بالكامل في 2023 من الأرمن.وقال أردوغان إنه يأمل أن تصبح خانكندي في المستقبل مركزاً للسلام والتنمية في جنوب القوقاز.ومن المتوقع اعتماد إستراتيجية منظمة التعاون الاقتصادي لعام 2035 رسمياً خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة المقرر انعقاده في قازاخستان في نوفمبر القادم.