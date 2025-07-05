في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يبدو أن الفضة تستعد لتصدر المشهد المالي خلال النصف الثاني من 2025، بعد أن سجّلت نمواً بنسبة 24% في سعر الأوقية خلال النصف الأول فقط من العام الحالي.لكن المثير للانتباه ليس فقط النمو المحقق، بل ما يتوقعه الملياردير الأمريكي روبرت كيوساكي، مؤلف الكتاب الشهير «الأب الغني، الأب الفقير».فبحسب تصريحاته الأخيرة، فإن أسعار الفضة ستشهد انفجاراً حقيقياً اعتباراً من سبتمبر 2025، بل إنه ذهب إلى القول إن الأسعار الحالية «غير واقعية»، وإن القيمة الحقيقية للفضة أعلى بكثير مما تعكسه الأسواق حالياً.ويشير كيوساكي إلى أن الفضة قد تتضاعف بين مرتين إلى خمس مرات خلال العام الحالي، وهو ما يعني أن سعر الأوقية قد يقفز إلى أكثر من 170 دولاراً، مقارنةً مع نحو 36 دولاراً فقط في بداية يوليو الجاري.ويتزايد الطلب على الفضة بوتيرة سريعة نتيجة دخولها في عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها صناعة الخلايا الشمسية، توربينات الرياح، تصنيع المركبات الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة.وبينما تتجه الحكومات والشركات حول العالم نحو الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، فإن الفضة باتت تُعامل كسلعة إستراتيجية وليس فقط كأداة تحوط مالي.ورغم أن توقعات كيوساكي تثير الكثير من الاهتمام، إلا أن خبراء آخرين يحذرون من المبالغة، مؤكدين أن سوق الفضة لا تزال تتأثر بعوامل العرض والطلب التقليدية، إضافة إلى حركة الفائدة الأمريكية والتضخم.