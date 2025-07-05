أوضح المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب -ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص- أن الاقتصاد العالمي مر بفترة معقدة، إلا أنه رغم الاضطرابات فإن المؤسسة ترى اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الدول الناشئة«.وتؤكد النتائج ذلك، ففي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، تُظهر الأرقام الأولية أن مؤسسة التمويل الدولية صرفت أكثر من 71 مليار دولار، أي نحو ضعف المبلغ الذي صرفته قبل 3 سنوات فقط، وأكثر بكثير من 56 مليار دولار في العام الماضي. وتدفقت استثماراتها إلى بلدان حول العالم، مع أكثر من 20 مليار دولار في أمريكا اللاتينية، و17 مليار دولار في آسيا، و15.4 مليار دولار في أفريقيا.ويتزايد دور مؤسسة التمويل الدولية داخل البنك الدولي باستمرار، إذ يكاد تمويلها يعادل تمويل البنك الدولي للحكومات حول العالم.وتعمل المؤسسة على جذب أنواع جديدة من المستثمرين. ويأتي العديد من هؤلاء من مناطق في العالم لا تستثمر عادة خارج مناطقها الأصلية. جاء أحد أكبر استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا من شركة مقرها دبي.وبحسب ديوب، فإن هؤلاء المستثمرين يثقون في مؤسسة التمويل الدولية لمعرفتها بالسوق والأدوات التي تقدمها للحد من المخاطر. وفي أفريقيا، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد ودعم «أبطال وطنيين»، أي شركات محلية تحتاج إلى المساعدة لكي تصبح أكثر قدرة على المنافسة.