ارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية في وقت يبحث فيه المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن، بعد أن أثار إقرار الكونغرس مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق مخاوف مالية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.4) في المئة، ليصل إلى (3340.79) دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش، فيما حقق الذهب مكاسب بنسبة (2) في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة (0.3) في المئة، مسجلًا (3351) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند (36.84) دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة (1.4) في المئة، مسجلًا (1386.16) دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة (0.5) في المئة، ليصل إلى (1141.97) دولارًا.