شهدت مبيعات شركة تسلا للسيارات الجديدة في أوروبا تراجعًا ملحوظًا بنسبة 27.9% خلال مايو 2025 مقارنة بالعام السابق، رغم ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في القارة بنسبة 27.2%.

ولم تنجح النسخة المحدثة من طراز Model Y في إنعاش أداء الشركة بالسوق الأوروبية، إذ واصلت مبيعات تسلا انخفاضها للشهر الخامس على التوالي.

ووفقًا لبيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية بنسبة 1.9% في مايو، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب على السيارات الهجينة القابلة للشحن والمركبات التي تعمل بالوقود البديل.

وانخفضت الحصة السوقية لتسلا إلى 1.2% في مايو 2025، مقارنة بـ1.8% في العام السابق، وسط تنامي الإقبال على السيارات الكهربائية الصينية الأقل تكلفة، إلى جانب احتجاجات بعض العملاء على المواقف السياسية للمدير التنفيذي إيلون ماسك.

وتسعى تسلا إلى استعادة زخمها عبر تحديث طرازاتها، لكنها تواجه منافسة شرسة من الشركات التقليدية والمصنعين الصينيين، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.

وعلى صعيد آخر، سجلت شركة SAIC موتور الصينية نموًا في تسجيلات المركبات بنسبة 22.5%، بينما ارتفعت مبيعات BMW الألمانية بنسبة 5.6%، بينما تراجعت مبيعات مازدا اليابانية بنسبة 23%.

ومنذ بداية 2025، انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6%، رغم الزيادة الكبيرة في الطلب على السيارات الكهربائية (+26.1%)، والهجينة القابلة للشحن (+15%)، والهجينة التقليدية (+19.8%).

وشكلت السيارات الكهربائية والهجينة معًا 58.9% من إجمالي تسجيلات سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي خلال مايو، مقارنة بـ48.9% في مايو 2024.

وعلى مستوى الأسواق الرئيسية، سجلت إسبانيا نموًا في مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 18.6%، وألمانيا بنسبة 1.2%، بينما تراجعت في فرنسا بنسبة 12.3% وفي إيطاليا بنسبة 0.1%، أما بريطانيا فشهدت زيادة بنسبة 1.6% في تسجيلات السيارات خلال الشهر ذاته.