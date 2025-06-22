تشهد أسواق النفط العالمية حالة من الترقب المشوب بالحذر بعد الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، حيث يتوقع المتعاملون ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط مع استئناف التداول الإثنين.

وقد قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 11% خلال أسبوع مضطرب، مدفوعة بهجوم إسرائيلي سابق، لكن الضربات الأمريكية عززت المخاوف من تعطل إمدادات النفط في منطقة الخليج، عبر مضيق هرمز.

وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، يتوقع المحللون تقلبات حادة هذا الأسبوع، مع ارتفاع محتمل في أسعار الشحن والديزل وتغيرات في منحنى العقود الآجلة.

وحذر محللون من أن رد إيران قد يدفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل إذا استهدفت البنية التحتية النفطية أو أغلقت مضيق هرمز.

بينما يرى آخرون أن تدخل البحرية الأمريكية لضمان فتح المضيق قد يحد من الارتفاع إلى نطاق 80-90 دولاراً.

على صعيد آخر، شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط ارتفاعاً مفاجئاً، بحسب «بلومبيرغ»، حيث صعد المؤشر السعودي 1% مدعوماً بسهم مصرف الراجحي.

كما سجلت أسواق الكويت وقطر ارتفاعات طفيفة بنسبة 0.7%، بينما تراجع سوق مسقط بنسبة 0.6%.

ومع ذلك يستعد المستثمرون العالميون لتقلبات وتحول محتمل نحو الأصول الآمنة إذا تصاعد الصراع.