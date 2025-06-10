في ظل التنافس المتسارع في صناعة السيارات الكهربائية، برزت الشركات الصينية بقيادة PYD كمنافس قوي يهدد مكانة «تسلا» في سوق السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، ويمتد هذا التحدي الآن إلى سباق تطوير تقنيات القيادة الذاتية.

بينما تستعد «تسلا» لإطلاق تجربة سيارات الأجرة الذاتية في أوستن، تكساس، خلال يونيو 2025، تواجه ضغوطاً متزايدة من الشركات الصينية التي تقدم أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة بتكاليف أقل بكثير، مدعومة بدعم حكومي وابتكارات تكنولوجية متسارعة.

هذا التحول يضع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ «تسلا»، أمام اختبار حاسم في ظل تراجع مبيعات الشركة في السوق الصينية، أكبر أسواق السيارات في العالم.

وأحدثت PYD ثورة في سوق السيارات الكهربائية الذكية مطلع هذا العام بتقديم نظام

«عين الإله» لمساعدة القيادة مجاناً، وهو نظام ينافس تقنية القيادة الذاتية الكاملة (FSD) من تسلا، التي تُباع بنحو 9000 دولار في الصين.

وقال تايلور أوغان، مستثمر أمريكي في PYD ومقيم في شنتشن، إن «عين الإله» يتفوق على نظام «تسلا» من حيث الأداء، مشيراً إلى تجربته في قيادة سيارات «بي واي دي» في شوارع شنتشن المزدحمة دون الحاجة للتدخل اليدوي.

ليست «بي واي دي» وحدها في هذا المضمار، إذ تقدم شركات مثل «ليبموتور» و«إكسبنغ» أنظمة قيادة ذاتية متقدمة في سيارات بأسعار تبدأ من 20 ألف دولار، بينما تعزز شركة «هواوي»، عملاق التكنولوجيا الصيني، مكانتها من خلال تزويد شركات مثل «شيري» و«تشانجان» بتقنيات القيادة الذاتية.

هذه المنافسة، المدعومة بالسياسات الحكومية الصينية، تشكل تحدياً كبيراً لتسلا، التي تعاني من تراجع مبيعاتها في الصين وسط حرب أسعار مستمرة.

ووفقاً لتحليلات أجرتها شركات متخصصة لرويترز، فإن تكلفة مكونات نظام «عين الإله» من PYD، الذي يعتمد على رادارات وليدار، تقارب تكلفة نظام تسلا FSD الذي يعتمد على الكاميرات فقط، ما يقوض استراتيجية تسلا التي تهدف إلى تقليل التكاليف باستخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من المستشعرات.

وتزيد القيود الصينية، التي تمنع تسلا من استخدام بيانات القيادة المجمعة في الصين لتطوير تقنياتها، من التحديات، بينما تستفيد الشركات الصينية من هذه البيانات لتحسين أنظمتها.

في شوارع شنتشن، التي يقطنها 18 مليون نسمة، أظهرت سيارة آيتو M9، وهي سيارة رياضية كهربائية فاخرة من «سيريس» مزودة بتقنية هواوي، قدرات متقدمة في التنقل بسلاسة بين الطرق السريعة والمناطق الحضرية، مع تجنب العوائق والقيام بمناورات مثل الركن التلقائي.

وفي معرض شنغهاي للسيارات في أبريل، أعلنت شركات مثل هواوي وزيكر وإكسبنغ تقدمها نحو أنظمة قيادة ذاتية من المستوى الثالث، التي تتيح للسائق عدم التركيز على الطريق إلا عند الضرورة، بينما لا تزال تسلا بحاجة إلى مزيد من التطوير لإطلاق نسخة مماثلة من نظامها.

وتستفيد الشركات الصينية من اقتصادات الحجم الناتجة عن طفرة السيارات الكهربائية، ما قلل تكاليف المستشعرات بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأشار كريس ماكنالي، مدير أبحاث السيارات العالمية في «إيفركور»، إلى أن PYD تتمتع بميزة تنافسية في جمع بيانات القيادة لتحسين «عين الإله»، خصوصاً مع تقديمها مجاناً، ما يعزز مبيعاتها. كما أن حجم PYD، التي باعت 4.2 مليون سيارة العام الماضي، يمنحها نفوذاً على الموردين، حيث طلبت تخفيض أسعار المكونات بنسبة 10% بدءاً من يناير 2025.

في المقابل، تواجه «تسلا» تحديات إضافية مع تراجع مبيعاتها عالمياً، ما دفعها العام الماضي إلى إلغاء خطط إنتاج سيارة كهربائية بتكلفة 25 ألف دولار، لتركز بدلاً من ذلك على سيارات الأجرة الذاتية، التي تشكل الآن الجزء الأكبر من قيمتها السوقية البالغة تريليون دولار.