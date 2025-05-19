أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز، اليوم، أن سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها البنك المركزي ملائمة للتعامل مع التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.وقال وليامز في تصريحات أمام اجتماع في نيويورك لجمعية المصرفيين العقاريين: «الاقتصاد يسير على نحو جيد للغاية في الوقت الحالي وسط بعض المؤشرات في أحدث القراءات على احتمال وجود مشكلات في المستقبل».وأضاف: «إن سياسة أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحد من النمو بشكل طفيف، وإنها ملائمة جداً لما هو آت».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد طالب، أخيراً، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بخفض أسعار الفائدة «عاجلاً وليس آجلاً». جاء ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وانتقد ترمب أيضا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول. وقال ترمب في المنشور: «يتفق الجميع تقريباً على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً». وأضاف: «باول، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجدداً، لكن من يدري؟».من جهته، أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوستيك، أنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً خلال العام الحالي، لكنه لا يتوقع أن يدخل في حالة ركود، مشيراً إلى أنه لا يزال يتوقع خفضاً واحداً فقط في أسعار الفائدة خلال عام 2025.وأوضح بوستيك في مقابلة نشرت، أخيراً، ضمن بودكاست «Odd Lots» التابع لوكالة بلومبيرغ، أن النمو الاقتصادي قد يراوح بين 0.5% و1% هذا العام، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين والمخاوف بشأن المستقبل تؤثر سلباً على سلوك المستهلكين. كما أشار إلى أن التقلبات في السياسات التجارية جعلت الشركات أكثر تردداً في اتخاذ قرارات استثمارية رئيسية. وأضاف: «أتوقع خفضاً واحداً فقط لهذا العام جزئياً لأنني أعتقد أن حالة عدم اليقين من غير المرجح أن تُحل سريعاً».