أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أنه يتوقع إبرام عدد من الاتفاقات الإقليمية نتيجة محادثات تجارية حالية وسط فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً.وقال بيسنت، اليوم (الأحد): «توقيت أي معدلات نهائية للرسوم الجمركية سيعتمد على ما إذا كانت الدول تتفاوض بحسن نية».وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تركز على أهم العلاقات التجارية للولايات المتحدة وعددها 18 دولة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق أن هناك 150 دولة ترغب في إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، بعد تعليق الرسوم الجمركية التبادلية على أغلب دول العالم.وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات أدلى بها أخيراً، أن وزير الخزانة «سكوت بيسنت» سيتواصل مع الدول التي تريد إبرام الاتفاقيات التجارية، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ».وتابع أن الاتفاق التجاري مع الصين لا يزال في طور التشكيل، مؤكداً رغبة بكين في توقيعه لتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة.يُذكر أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق تجاري أولي يقضي بتعليق أغلب الرسوم الجمركية التبادلية لمدة 90 يوماً، لحين التوصل إلى صفقة أوسع نطاقاً.