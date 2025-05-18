تعتزم الوكالات الحكومية الصينية خفض الإنفاق على رحلات المسؤولين وخدمة تقديم الطعام واستخدام السيارات والمؤتمرات والمكاتب، وفقاً لتعليمات أصدرها الحزب الشيوعي ومجلس الدولة الصيني.وستقيد الوكالات الحكومية الصينية تكاليف الاستقبال الرسمية وتحظر الأطباق باهظة التكاليف والمشروبات الكحولية والسجائر في الوجبات الرسمية.كما تضمنت التعليمات الجديدة أن تكون جميع السيارات المخصصة للاستخدام الرسمي مصنعة محلياً، وذلك وفقاً لوكالات أنباء.وسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 متجاوزاً التوقعات، إلا أن تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة أضعف التوقعات وزاد الضغوط على بكين لطرح المزيد من الحوافز.وقبل يومين، شدد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ على أهمية الاستفادة من استقرار الاقتصاد المحلي ونموه طويل الأجل للتخفيف من حدة الشكوك الاقتصادية العالمية، مشدداً أيضاً على أهمية تعزيز النمو المطرد طويل الأجل والتنمية عالية الجودة في البلاد.ولتعزيز الاقتصاد المحلي، شدد «لي» على ضرورة التركيز على مجالات مثل تعزيز التخصيص الفعال لجميع أنواع الموارد، وتحقيق التكامل بين الابتكار العلمي والتكنولوجي والابتكار الصناعي، وبناء سلاسل صناعة وسلاسل إمداد كاملة ومكتفية ذاتياً، والحفاظ على توازن ديناميكي بين العرض والطلب.