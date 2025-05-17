أعلنت المكسيك، اليوم، أنها ستعلق وارداتها من منتجات الدواجن من البرازيل، بعد أن أكدت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن.وقالت وزارة الزراعة المكسيكية في بيان: «بهدف حماية صناعة الدواجن الوطنية، علقت المكسيك مؤقتاً استيراد لحوم الدجاج والبيض والطيور الحية ومنتجات الدواجن الأخرى من البرازيل كإجراء احترازي».وصدّرت البرازيل العام الماضي لحوم دجاج بـ10 مليارات دولار تقريباً، وهو ما يمثل نحو 35% من التجارة العالمية لهذا المنتج.وكانت الصين والاتحاد الأوروبي قد علقتا عمليات استيراد لحوم الدجاج من البرازيل، بعد اكتشاف أول تفشٍّ لإنفلونزا الطيور في مزرعة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.وقال وزير الزراعة البرازيلي كارلوس فافارو للصحفيين: «اعتباراً من أمس، ستتوقف الصين عن شراء لحوم الدجاج البرازيلية لمدة 60 يوماً».كذلك أشار مصدر أوروبي إلى أنه تم تعليق واردات لحوم الدجاج إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لم تتمكن السلطات البرازيلية في هذه المرحلة من توقيع الشهادات اللازمة للتصدير إلى أوروبا.واكتُشف تفشٍّ لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى (HPAI) في مزرعة كبيرة في مونتينيغرو بولاية ريو غراندي دو سول (جنوب)، وفق بيان صادر عن وزارة الزراعة التي أكدت أن هذا الوباء «لا ينتقل عن طريق استهلاك اللحوم أو البيض».وأضافت الوزارة أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تفشّي المرض والقضاء عليه».