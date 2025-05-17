علّقت الصين والاتحاد الأوروبي عمليات استيراد لحوم الدجاج من البرازيل، بعد اكتشاف أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور في مزرعة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.وقال وزير الزراعة البرازيلي كارلوس فافارو للصحفيين: «اعتباراً من أمس، ستتوقف الصين عن شراء لحوم الدجاج البرازيلية لمدة 60 يوماً».كذلك، أشار مصدر أوروبي إلى أنه تم تعليق واردات لحوم الدجاج إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لم تتمكن السلطات البرازيلية في هذه المرحلة من توقيع الشهادات اللازمة للتصدير إلى أوروبا.واكتُشف تفشٍ لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى (HPAI) في مزرعة كبيرة في مونتينيغرو بولاية ريو غراندي دو سول (جنوب)، وفق بيان صادر عن وزارة الزراعة التي أكدت أن هذا الوباء «لا ينتقل عن طريق استهلاك اللحوم أو البيض».وأضافت الوزارة أنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تفشي المرض والقضاء عليه».وتُعد البرازيل أكبر مصدر للحوم الدجاج في العالم، وتُعد الصين الوجهة الأساسية لهذه الصادرات، إذ استوردت أكثر من 562 ألف طن عام 2024، أي ما يعادل 10.89% من مجمل الصادرات، وفقاً لبيانات الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني (ABPA).أما الاتحاد الأوروبي، فاستورد من البرازيل أكثر من 231 ألف طن من لحوم الدجاج، وهو ما يمثل 4.49% من صادرات البلاد من هذا المنتج.وأوضح الوزير البرازيلي أن القرار الصيني يأتي في إطار بروتوكول تعليق تلقائي للواردات مخصص لهذه الحالات، في حين تقتصر هذه القيود في دول أخرى على المنتجات الآتية من المنطقة المتضررة.