ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت في آخر جلسة لها لليوم الخامس على التوالي، بدعم من تعليق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الأسبوع، وحتى مع إظهار بيانات مسح اقتصادي تدهوراً في معنويات المستهلكين.وواصل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مكاسبه باطراد منذ بدء التداولات، لكن الأسهم تراجعت لفترة وجيزة في وقت سابق خلال الجلسة حين أظهر مسح جامعة ميشيغان لآراء المستهلكين أن مؤشر معنويات المستهلكين تراجع بقدر أكبر في مايو الجاري، بينما ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 7.3% من 6.5% في الشهر الماضي.وحققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية، بدءاً بارتفاع حاد الأسبوع الماضي، بعد أن اتفقت واشنطن وبكين على وقف الحرب التجارية المتصاعدة بينهما لمدة 90 يوماً. وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن اتفاق تجاري محدود.وأغلق ستاندرد أند بورز 500 مرتفعاً 41.54 نقطة، أو 0.70%، عند 5,958.47 نقطة، في حين صعد 5.27% خلال الأسبوع.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 96.57 نقطة، أو 0.51%، إلى 19,208.89 نقطة، وزاد 7.15% في تعاملات الأسبوع.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 328.03 نقطة، أو 0.78%، إلى 42,650.78 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.41%.واستعاد سهم شركة يونايتد هيلث غروب بعضاً من قوته بعد 8 أيام متتالية من الخسائر الفادحة، إذ عبّر المستثمرون عن قلقهم إزاء تغييرات استراتيجية في شركة التأمين، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنها تخضع لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل.