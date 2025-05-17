أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين توسعاً مطرداً في الأصول سجلته البنوك وشركات التأمين الصينية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025م.وكشفت البيانات أن إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية للمؤسسات المصرفية في البلاد بلغ 458.3 تريليون يوان (حوالى 63.71 تريليون دولار) بحلول نهاية مارس الماضي، بزيادة 6.7% مقارنة بالعام الماضي.وشهدت شركات التأمين ارتفاعاً في إجمالي أصولها بنسبة 5.4% لتصل إلى 37.8 تريليون يوان من بداية العام الحالي، وحتى نهاية مارس الماضي، بحسب البيانات التي أوردتها اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا).وخلال الفترة ما بين يناير إلى مارس الماضيين، حققت البنوك التجارية في البلاد إجمالي أرباح صافية بقيمة 565.8 مليار يوان. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.51% في نهاية مارس، مقارنة بـ1.5 % في بداية العام الحالي.وعلى صعيد التأمين، وصل دخل الأقساط الأصلي لشركات التأمين الصينية إلى 2.2 تريليون يوان في الربع الأول، وبلغت نفقات التعويض والدفع الخاصة بها 827.4 مليار يوان، بحسب بيانات الهيئة.