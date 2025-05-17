ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في آخر جلسة لها، مسجلة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتاً، أو 1.4%، إلى 62.49 دولار. وسجل كلا الخامين مكاسب أسبوعية بلغت 1% و2.4% على الترتيب.وتراجعت عقود الخامين بأكثر من 2% في الجلسة السابقة بعد عمليات بيع ناجمة عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران.وقال نائب الرئيس الأول للتداول لدى بي.أو.كيه فاينانشال دينيس كيسلر: «أعادت الزيادات المتوقعة في إنتاج نفط أوبك+، إضافة إلى تزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي إيراني، الرهانات على الهبوط إلى الواجهة».وأضاف كيسلر: «على المدى القريب، ومع انخفاض منسوب التوتر الجيوسياسي، ستكون هناك حاجة إلى طلب موسمي قوي على السفر في الأشهر القادمة لمواجهة الزيادات المتوقعة في الإمدادات».وكانت أسعار النفط قد زادت في وقت سابق من الأسبوع بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوماً يخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل حاد.وقال محللو بي.إم.آي، التابعة لشركة فيتش سوليوشنز، في مذكرة بحثية: «في حين أن فترة الهدوء التي تستمر 90 يوماً تترك الباب مفتوحاً لمزيد من التقدم في خفض الحواجز التجارية من كلا الجانبين، فإن الغموض بشأن السياسة التجارية على المدى الطويل سيحد من ارتفاع الأسعار».