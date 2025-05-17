تراجعت أسعار الذهب أكثر من 2% في آخر تداول لها، مع تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر الماضي، مع تأثر السوق بفعل تزايد الإقبال على المخاطرة بعد اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.12% إلى 3203.65 دولار للأوقية. ونزل الذهب 3.6% خلال الأسبوع.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 3187.2 دولار، فيما سجل خسارة أسبوعية بنسبة 4.6%.وكانت الأسعار قد بلغت الشهر الماضي مستوى قياسياً مرتفعاً عند 3500.05 وسط تصاعد توتر الرسوم الجمركية.وقال كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز جيم ويكوف: «جدد تراجع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة في السوق الأوسع. ويحفز هذا التحول جني الأرباح بين متداولي العقود الآجلة، وخاصة في سوق الذهب، وأدى إلى موجة تسييل أصول استمرت أسبوعاً».وأعلنت واشنطن وبكين هذا الأسبوع تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً ريثما تضعان تفاصيل لإنهاء حربهما التجارية. وفي وقت لاحق، أعلنت الولايات المتحدة عن خفض «الحد الأدنى من الرسوم» على الشحنات الصغيرة من الصين.ونتيجة لذلك، تتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من الإقبال على المخاطرة بعد فترة طويلة من الضبابية.وفي الوقت نفسه، عززت أحدث بيانات عن تباطؤ التضخم، إلى جانب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، في الولايات المتحدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرات أخرى هذا العام. وتتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض مرتين بدءاً من سبتمبر القادم.