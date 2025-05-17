أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك بشأن وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم.

وخفضت «موديز» التصنيف الائتماني لأمريكا من AAA إلى «AA1» أمس (الجمعة)، لتنضم إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ «AAA».

يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت «موديز» في بيان: «بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية».