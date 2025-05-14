ارتفعت الأسهم العالمية وبورصة وول ستريت بفضل تراجع التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، في حين انخفضت أسعار الذهب مع تراجع جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن، بسبب انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد مكاسب لأربع جلسات، بينما ارتفعت الأسهم في آسيا. وزاد المؤشر «إم.إس.سي.آي» الذي يقيس أداء الأسهم في أنحاء العالم 2.24 نقطة، أي 0.26%، إلى 873.44 نقطة.ومع توقف خلاف الرسوم الجمركية مؤقتاً بين الصين والولايات المتحدة وتطبيق هدنة على ما يبدو في الحرب التجارية، زاد إقبال المستثمرين على شراء الأسهم العالمية ما دفعها إلى الارتفاع.وفي وول ستريت، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 64.35 نقطة أو 0.15% إلى 42204.78. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.26 نقطة أي 0.04% إلى 5888.81، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 72.27 نقطة أو 0.38%، إلى 19082.35 نقطة.أما المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فتراجع بعد أن قفز بأكثر من 17% منذ التاسع من أبريل الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق معظم الرسوم الجمركية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.وأغلق المؤشر «إم.إس.سي.آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان مرتفعاً 1.56% إلى 614.33، بينما انخفض المؤشر نيكاي الياباني 55.13 نقطة، أو 0.14%، إلى 38128.13 نقطة.وأوقف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً سلسلة مكاسب استمرت 13 يوماً، وهي أطول سلسلة منذ نحو 16 عاماً.وفي هونغ كونغ، قفز المؤشر هانغ سنغ مدعوماً بصعود أسهم التكنولوجيا بعد أن حققت شركة تجارة التجزئة الإلكترونية الصينية «جيه.دي دوت كوم» نتائج قوية. وأعلنت شركة تينسنت، أكبر شركة تكنولوجيا في الصين، اليوم ارتفاع إيراداتها في الربع الأول 13%.