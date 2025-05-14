أبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعامين الحالي والقادم، مشيرة إلى نمو الطلب على الذهب الأسود بنحو 100 ألف برميل يوميًا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وتوقعت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر أمس (الأربعاء) ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا في العامين الحالي والقادم، وهي ذاتها توقعات الشهر الماضي.وخارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عامي 2025 و2026.في حين خفضت المنظمة توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج تحالف «أوبك بلس» إلى 800 ألف برميل يوميًا في عام 2025، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف برميل يوميًا.كما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% هذا العام، وأبقت على توقعاتها للعام القادم عند 3.1%، وذلك بسبب التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية.وتم تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7% لعام 2025 و2.1% في 2026، أما توقعات نمو الاقتصاد الياباني، فقد ظلت ثابتة عند 1% و0.9% للعامين الحالي والقادم على الترتيب.