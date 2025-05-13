تراجعت وتيرة نمو الأجور في بريطانيا، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة لأعلى مستوى منذ أربعة أعوام، وتعثرت سوق الوظائف في بريطانيا في ظل مخاوف بشأن تأثير ارتفاع تكاليف العاملين بالنسبة للشركات.وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني:«إن أحدث البيانات أظهرت دلالات على تراجع سوق العمالة، حيث تراجع نمو الأرباح الاعتيادية إلى 5.6% خلال ثلاثة أشهر حتى مارس الماضي»، وهذا مقارنة بـ 5.9% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، كما أنه يعد أدنى مستوى يتم تسجيله منذ نوفمبر 2024، ولكن التضخم مازال يتجاوز نمو الأجور، حيث ارتفع بنسبة 2.6%.وأضاف المكتب:«إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.5% خلال الربع الذي انتهى في مارس الماضي، مقارنة بـ 4.4% في الربع الذي سبقه، فيما يعد أعلى مستوى للبطالة منذ الربع الممتد من يونيو حتى أغسطس 2021».وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب ليز ماكوين: «إن الصورة العامة لا تزال تشير إلى تباطؤ في سوق العمل».وكشفت بيانات أخرى صادرة عن المكتب نفسه أن عدد الموظفين المسجّلين على قوائم رواتب الشركات انخفض بواقع 47 ألف وظيفة في مارس الماضي، وبنحو 33 ألف وظيفة إضافية في أبريل الماضي، بحسب التقديرات.كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة في الفترة من فبراير إلى أبريل 2025 بنحو 42 ألف وظيفة، ليصل الإجمالي إلى 761 ألف وظيفة شاغرة.