استقرت أسعار الذهب بعد انخفاض حاد شهدته الإثنين، مدعومة بانخفاض الطلب على الأصول الآمنة في ظل تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقاً لـ"بلومبيرغ"، بلغت العقود الفورية للذهب نحو 3237 دولاراً للأونصة، بعد تراجع بنسبة 2.7%، وسط تفاؤل المستثمرين بتعافي أسواق الأسهم وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

جاء ذلك بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية، حيث خفضت واشنطن التعرفة على السلع الصينية من 145% إلى 30% لمدة 3 أشهر، بينما قلصت بكين الرسوم على معظم الواردات إلى 10%.

وارتفع الدولار الأمريكي بقوة، مسجلاً أعلى وتيرة صعود منذ نوفمبر، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما زاد الضغط على الذهب.

ويتوقع المتداولون أن يقتصر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في 2025، نتيجة تعديل توقعات التضخم، ما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

ورغم التهدئة في النزاع التجاري، التي تشير إلى نهج أكثر مرونة من إدارة الرئيس ترمب، يظل بعض المستثمرين حذرين بسبب غموض تفاصيل الاتفاق، محذرين من احتمال ارتفاع أسعار الذهب مجدداً إذا تصاعدت التوترات.