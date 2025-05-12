أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والصين بشأن خفض الرسوم الجمركية، يبدو أنه خطوة نحو الاتجاه الصحيح.وقال المتحدث للصحفيين في بروكسل: «نرحب بحقيقة أن الولايات المتحدة والصين أعلنتا إلى حد ما، أنهما ستتراجعان عن فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً».وأوضح المتحدث: «من جانب الاتحاد الأوروبي، كنا واضحين ومتسقين للغاية منذ البداية، بأننا نعتقد أن فرض الرسوم الجمركية هي خطوة نحو الوراء للتجارة العالمية والاقتصاد العالمي، لذا نرحب بأي خطوة تسير في الاتجاه الآخر».وكانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنتا اليوم، خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات بين البلدين، عقب محادثات جرت في جنيف.وأفاد بيان مشترك نشره «البيت الأبيض»، إن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما ستخفض الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%.يذكر أن مؤشرات الأسواق العالمية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، قد ارتفعت اليوم، بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين الاتفاق على تعليق معظم الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضتها كل منهما لمدة 90 يوماً منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصعيد حربه التجارية.ومن المقرر أن يتيح الاتفاق الوقت لعقد مزيد من المحادثات في أعقاب مفاوضات جرت نهاية الأسبوع في جنيف بسويسرا، التي قال الجانب الأمريكي إنها «حققت تقدماً كبيراً».