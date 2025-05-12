استقبلت الصين اليوم، قادة ومسؤولين من أمريكا اللاتينية وسط مساعيها لتعزيز التقارب مع دول المنطقة.ومن المقرر أن تنطلق أعمال منتدى تشارك فيه الصين ودول مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي «سيلاك» والتي تضم 33 عضوًا، رسميًا غدًا (الثلاثاء).ومن أبرز الحضور الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي وصل إلى بكين يوم السبت الماضي في زيارة دولة تستمر خمسة أيام.وسعى لولا دا سيلفا إلى تحسين العلاقات مع كل من الصين والولايات المتحدة منذ عودته إلى السلطة مطلع عام 2023.وتجاوزت الصادرات البرازيلية إلى الصين 94 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لقاعد بيانات تديرها الأمم المتحدة.واليوم، استقبل وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظراءه الكوبي برونو رودريغيز باريا والفنزويلي إيفان جيل والبيروفي إلمر شيالر والأوروغواياني ماريو لوبيتكين، لمحادثات في قصر دياويوتاي في بكين.ومن بين الرؤساء المتوقع مشاركتهم في المنتدى الكولومبي غوستافو بيترو والتشيلي غابرييل بوريك.وسيلقي الرئيس شي جين بينغ كلمة في افتتاح أعمال القمة يوم الثلاثاء، بحسب وزارة الخارجية الصينية.وصرح مسؤول كبير في الوزارة أمس، أن بكين لطالما عملت على تطوير العلاقات بين الصين وأمريكا اللاتينية من منظور إستراتيجي وطويل الأمد.وقال مياو ديو في مؤتمر صحفي إن الصين مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع دول أمريكا اللاتينية في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية والعمل معًا لمعارضة الأحادية والتنمر الاقتصادي.وانضم ثلثا دول أمريكا اللاتينية إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنى التحتية البالغة قيمتها تريليون دولار، وتجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للبرازيل والبيرو وتشيلي من بين دول أخرى.واتفقت الولايات المتحدة والصين، اليوم، على تعليق معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع بعضهما بعضًا بشكل مؤقت، في خطوة تعكس تحسنًا كبيرًا في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.